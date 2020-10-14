İsmail Demirci sosyal medyadan Hande Soral'a olan aşkını ilan etti

Show TV’nin sevilen dizilerinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ta başrol olarak oynayan İsmail Demirci, sosyal medya hesabından Hande Soral’a aşkını ilan etti. İsmail Demirci, dizinin çekimleri için Ordu’da olduğu esnada evlilik yıldönümünü unutmadı ve Hande Soral ile fotoğrafını paylaştı.

İsmail Demirci ve Hande Soral çifti uzun süre aşk yaşadıktan sonra 14 Ekim 2017 tarihinde dünya evine girmişti. İsmail Demirci ve Hande Soral çifti evliliklerinin 3. yıldönümünü güzel bir paylaşımla kutladı.

İsmail Demirci, Instagram hesabından Hande Soral ile düğününde dans ettiği fotoğrafı paylaştı ve ‘Seni Seviyorum’ yazdı. Hande Soral da bu paylaşıma ‘Seni Seviyorum’ yazarak yanıt verdi.

Hande Soral da 3. Evlilik yıldönümlerini kutlamak için düğün fotoğraflarından birini paylaştı ve Seni Seviyorum’ notunu yazdı.