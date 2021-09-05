İsmail Balaban, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Elmalı 669. Yağlı Güreş başpehlivanı İsmail Balaban oldu...

İsmail Balaban, Elmalı 669. yağlı güreşleri sonucunda başpehlivan olmaya hak kazandı. İsmail Balaban Kırkpınar, Survivor sonrasında da Elmalı’da şampiyonluğa ulaşarak başarısını devam ettirdi. Yağlı güreş heyecanla izlendi. Recep Gürbüz Stadı’nda 3 Eylül gününde alt boyların mücadeleleri ile başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri’nde final heyecanı herkesi heyecanlandırdı.

İsmail Balaban adını tarihe yazdırdı

Başpehlivanlık final mücadelesi kapsamında İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi.

19 dakika boyunca devam eden karşılaşma sonucunda rakibine üstünlük sağlayan Balaban, 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlık unvanına erişti.

Final mücadelesinde, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile diğer yetkili kişiler ve güreş tutkunları tribünden seyretti. Diğer yandan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Ali Gürbüz, son 16 turunda İsmail Koç’a mağlup olarak 669. Elmalı Yağlı Güreşleri’nden elendi. Bunun yanı sıra 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2.’si olan Koç, çeyrek finalde İsmail Balaban’a yenildi.