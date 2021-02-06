Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hapis cezasına çarptırıldı!

06 Şubat 2021 Cumartesi 07:29
Doğan hakkında Türkiye’den ayrılmasının öncesinde Ali İhsan Haykır’a ait olan kameranın ve bilgisayarın çalındığı iddiası ile dava açılmıştı.
Sedat
Doğan hakkında açılan dava geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada son karar verildi. 9 ay 15 gün hapis ceza
sı verilen Doğan, kendisine ait olan bütün sosyal medya hesabını ve evini kapatarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri Sedat Doğan’ın peşine düştü.
Işın Karaca, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan Türkiye’ye dönmesinden önce uzaklaştırma kararını almıştı.
Son Güncelleme: 06.02.2021 07:29
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