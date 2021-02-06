Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hapis cezasına çarptırıldı!

Doğan hakkında Türkiye’den ayrılmasının öncesinde Ali İhsan Haykır’a ait olan kameranın ve bilgisayarın çalındığı iddiası ile dava açılmıştı.

Doğan hakkında açılan dava geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada son karar verildi. 9 ay 15 günsı verilen Doğan, kendisine ait olan bütün sosyal medya hesabını ve evini kapatarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri Sedat Doğan’ın peşine düştü.

Işın Karaca, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan Türkiye’ye dönmesinden önce uzaklaştırma kararını almıştı.