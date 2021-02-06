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Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hapis cezasına çarptırıldı!

Sedat Doğan’ın Dolandırıcılık yüzünden Türkiye’den ayrıldığı ve Brezilya’da hırsızlıktan dolayı cezaevine girdiği iddia edilmişti.

06 Şubat 2021 Cumartesi 07:29
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hapis cezasına çarptırıldı!
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Doğan hakkında Türkiye’den ayrılmasının öncesinde Ali İhsan Haykır’a ait olan kameranın ve bilgisayarın çalındığı iddiası ile dava açılmıştı.

Sedat Doğan hakkında açılan dava geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada son karar verildi. 9 ay 15 gün hapis cezası verilen Doğan, kendisine ait olan bütün sosyal medya hesabını ve evini kapatarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri Sedat Doğan’ın peşine düştü.

Işın Karaca, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan Türkiye’ye dönmesinden önce uzaklaştırma kararını almıştı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 07:29
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