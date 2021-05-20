Işın Karaca'dan Hadise'yi kızdıracak gönderme

Ebru Gündeş’in boşandığı eşi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise’ye, Işın Karaca kızdıracak bir göndermede bulundu. Uzun zamandır uzak olduğu annesi ile babasını görmek için doğup büyüdüğü Belçika’ya giden Hadise, Belçika’da MNM Radyo’sunda Peter Van de Veire’nin sunduğu programa katıldı.

Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" açıklamasını yaptı. Hadise’nin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, kimi kullanıcılar Hadise’nin başarısını takdir etmek gerektiğini vurguladı.

Güzel şarkıcı, konu ile ilgili açıklama yaparken Hadise’ye en dikkat çekici yorum Işın Karaca’dan geldi.

Işın Karaca’nın, “Aaa algı değiştirme oyunları, bayılırım” şeklinde yaptığı yorum Hadise’yle Reza Zarrab’ın yasak ilişki yaşadıklarına dair atılan iddiaya gönderme şeklinde yorumlandı.