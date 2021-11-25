İş insanına bıçakla saldıran Cengiz Kurtoğlu, gözaltına alındı!

Sarıyer İstinye’deki bir restorana giden Cengiz Kurtoğlu, aynı restoranda bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için gelen iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı.

Gece saat 23.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen tartışma sırasında ünlü sanatçı Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can’a elindeki servis bıçağıyla saldırmaya başladı. Kurtoğlu'nun saldırısı çevredekilerin araya girmesiyle önlenmeye çalışıldı.

İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nuna alınırken yüzünün bir tarafından yaralanan Mustafa Can'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Mustafa Can, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi olurken ekipler tarafından emniyete götürülen Kurtoğlu’nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay ve başka diğer sanatçı arkadaşlarında hakaret dolu sözler söylediği için tartıştığını söylediği öne sürüldü.

Olayın yaşandığı anlara ait kamera görüntülerini izleyen ve olay annında restoranda olan tanıkların beyanlarını alan polis ekipleri ünlü sanatçının da ifadesini aldıktan sonra Kurtoğlu'nu, emniyetteki işlemleri sonrası serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.