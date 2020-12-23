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İş bankası anında online 100 Bin TL ticari kredi başvurusu

İşbankası, ticari kredi imkanı ile, esnaf, sanatkarlar ve Kobilere özel 100 bin liraya kadar anında kredi kullanma imkanı sağlıyor. Başvurular anında online kredi başvurusu ekranından alınarak, esnaf, sanatkarlar ve Kobiler kredi imkanından yararlanabiliyorlar.

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:14
İş bankası anında online 100 Bin TL ticari kredi başvurusu
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 İşbankası, şubeye gitmeye gerek kalmadan, haftanın her gün ve saatinde nakit ihtiyaçlarına dijital bankacılk hizmeti le anında çözüm imkanı sunuyor. Dijital bankacılık hizmetlerini oldukça geliştiren İşbankası, 100 bin liraya kadar 36 ay vadeli Anında Ticari Kredi başvurularını dijital bankacılık üzerinden almaya devam ediyor. Başvurular her gün mobil, intenet ve online olarak kolaylıkla yapılabiliyor.

  Müşteriler İŞCEP mobil uygulamasını telefonlarına indirerek, TC kimlik numarası, müşteri numarası veya geçici şifre ile bireysel intenet şubesine giriş yaparak 100 bin liraya kadar 36 ay vadeli kredi imkanına ön başvuruda bulunabiliyorlar. Yapılan başvurunun ardından banka başvuruyu inceleyerek, olumlu veya olumsuz olarak değerlendirdiğini bildirerek müşteriye krediyi kullanıp kullanamayacağına dair bilgi veriyor. Başvurusu kabul edelin müşteriler banka şubelerine giderek kredilerine anındaa sahip olabiliyorlar.

 Bu hizmetin en büyük avantajı, başvuru için şubeye gidilmesine gerek kalmadan haftanın her günü 7/24 online olarak başvuru yapılabilmesidir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 01:14
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Anahtar Kelimeler:
IşbankasıKrediEsnafKobiSanatkarOnlineBaşvuru
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