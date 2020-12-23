İş bankası anında online 100 Bin TL ticari kredi başvurusu

İşbankası, şubeye gitmeye gerek kalmadan, haftanın her gün ve saatinde nakit ihtiyaçlarına dijital bankacılk hizmeti le anında çözüm imkanı sunuyor. Dijital bankacılık hizmetlerini oldukça geliştiren İşbankası, 100 bin liraya kadar 36 ay vadeli Anında Ticari Kredi başvurularını dijital bankacılık üzerinden almaya devam ediyor. Başvurular her gün mobil, intenet ve online olarak kolaylıkla yapılabiliyor.
Bu hizmetin en büyük avantajı, başvuru için şubeye gidilmesine gerek kalmadan haftanın her günü 7/24 online olarak başvuru yapılabilmesidir.
Son Güncelleme: 23.12.2020 01:14