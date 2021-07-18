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İş arayanlara büyük fırsat! Gemici arayan Seren Serengil'in vereceği ücret dudak uçuklattı!

Yaptıkları ve söyledikleriyle olay olmayı başaran Seren Serengil, geçirdiği ameliyatların ardından yatında tatil keyfi sürüyor. Serengil, gemisinde çalışacak gemici aradığını duyurunca iş arayanlara umut oldu.

18 Temmuz 2021 Pazar 20:12
İş arayanlara büyük fırsat! Gemici arayan Seren Serengil'in vereceği ücret dudak uçuklattı!
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Kilo vermek için mide ameliyatı olan Seren Serengil, kilo verdikten sonra dumping sendromuyla uğraştı. Sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz isimli programın finali öncesinde sancılanarak hastaneye yatan Serengil, ameliyat olacağını söylese de ameliyat olmadan programdaki koltuğuna geri oturdu. Sunucu bu durumu ise, final öncesinde seyirciyle vedalaşmak istediği için ameliyat olmadığını söyleyerek açıkladı. Ancak programdan sonra hemen Fethiye’ye gitmesi herkesi şaşırttı.

Duruşmadan kaçmak için mi hastaneye yattı?

Hemen hemen 1 ay tatilde olan sunucu, Temmuz ayı başlarında İstanbul’a gelip yeniden hastaneye yattı. Ameliyat öncesinde güçlenmek adına tedavi gördüğünü belirten sunucunun bu yaptığıysa, “evinde çalışan yardımcısına darp uyguladığı için hakkında açılmış olan davanın duruşmasından kaçtı” olarak değerlendirildi.

Seren’in tatili sevgilisine işkence!

Tüm bu yaşananlar sonrasında yeniden tatile çıkan Serengil, lüks yatıyla denize açılmayı tercih etti. Serengil’e tatilinde sevgilisi Tohma’yla yakın dostu Yelda Aslan eşlik ediyor. Yatta kaptan haricinde mürettebat bulunmadığından dolayı, yemek, çapa atma, halat bağlama gibi tüm işler Tohma’ya kaldı. Tüm tatil Tohma’ya işkence olunca iş arayanlar içinse müjdeli bir haber geldi.

Tohma’nın işlerini devralacak gemici arıyor!

Serengil, NoyNoy adını verdiği yatında çalıştıracağı tekneciye 8.000 TL maaş vereceğini duyurdu. Sunucunun bu haberi işkenceden kurtulmak isteyen Tohma’nın yanı sıra iş arayanları da oldukça mutlu etti.


Son Güncelleme: 18.07.2021 20:12
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