Irmak Ünal fit vücuduyla dikkat çekiyor

Televizyon dünyasından tanıdığımız ünlü dizi oyuncusu Irmak Ünal spor salonlarında uzun vakit geçiren ünlülerden.

Güzel oyuncu bu sayede fit vücudu ve formda haliyle hayranlarından beğenileri topluyor.

Son olarak mavi bikinisiyle objektiflere takılan başarılı oyuncu fit ve formda vücudunun sırrını sevenleriyle paylaştı.

Ünal, kırmızı et, ekmek ve şekerden uzak durduğunu bunun yanında her gün ağırlık çalıştığını söyledi.

Beslenmesine de çok dikkat ettiğini açıklayan Ünal , mevsim meyveleri, sebze, balık ve baklagiller tükettiğinide sözlerine ekledi.

İŞte başarılı oyuncu Irmak Ünal'ın mavi bikinisiyle birlikte görüntülendiği o kaslı ve fit vücudu