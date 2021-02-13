Irina Shayk'ı bu halde bile tanıdılar!

Victoria Secret’ın en güzel mankenlerinden biri olan Irina Shayk, Bradley Cooper ile sevgili olmasında uzun bir süre gündemi işgal etmişti. Cooper ve Shayk çiftinin, Lea De Seine Shayk Cooper isminde kız çocukları dünyaya geldi. 3 yaşında olan Lea’yı kreşten almak için New York’ta bulunan evinden çıkan Shayk, kameralara yakalandı.

Güzel manken, siyah maske, siyah şapka, siyah çizme, siyah pantolon ve siyah kazakla görüntülendi. Shayk’ın üzerinde bulunan tek renkli şey sarı kabanıydı. Shayk, kızı Lea’yı kreşten aldı ve bebek arabasıyla evine gitmek üzere yola çıktı.

Lea’nın kreşi, Shayk’ın evi ile yürüme mesafesinde bulunuyor. Shayk’ın evden çıkış anından eve giriş anına kadar her şey fotoğraflandı. Shayk, yüzünün tamamı kapalı bir halde olmasına rağmen onu tanıyan hayranları da oldu.

Shayk, fotoğrafını çeken magazincilere aldırış etmeden evinin yolunu tuttu. Bradley Cooper ile olan ilişkisi sonlanan Shayk, New York’a taşındı. Shayk’ın annesi Olga, kızını sık sık ziyaret ediyor.

