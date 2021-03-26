Irina Shayk otel odasından tbt paylaşımı

35 yaşındaki dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk sanal alemden iddalı ve dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.
Modellik kariyerinde tepe noktada olan Irina Shayk, tanınmadan önceki halini tbt olarak hayranlarıyla buluşturdu.
Otel odasında 2006 yılında verdiği iç çamarşırlı pozunu hayranlarının beğenisine sunan Irina Shayk'ın bu pozu binlerce beğeni topladı.
Diğer yandan güzel model podyumlarda olduğu kadar sanal aleminde aranan güzelleri arasında yer alıyor.
İnstagram hesabından 15 milyona yakın takipçisi bulunan Irina Shayk sanal alemi aktif kullanan modellerden.
Rus güzel sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile takipçilerini mest ediyor.
Son Güncelleme: 26.03.2021 21:11