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Irina Shayk cesur ayna pozuyla gündem oldu

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk sosyal medyayı salladı. 35 yaşındaki güzel model cesur ayna pozuyla gündem oldu. Rus model cesur pozuyla adeta yıllara meydan okudu.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:32
Irina Shayk cesur ayna pozuyla gündem oldu
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Bir dönem yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Rus model Irina Shayk sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündem oldu. 35 yaşındaki güzel model cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel model son olarak ayna karşısında verdiği cesur pozla gündem oldu. 35 yaşındaki ünlü model fit görünümü ve cesur pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Irina Shayk Ronaldo ile olan birlikteliğine son verdikten sonra popülaritesini giderek kaybetmeye başladı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda kadın arkadaşlarıyla bir arada olduğu görülen Rus modelin öze hayatında da Ronaldo’dan sonra istediğini bulamadığı söyleniyor.


Son Güncelleme: 23.07.2021 12:32
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Anahtar Kelimeler:
RonaldoIrina Shayk
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