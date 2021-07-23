Irina Shayk cesur ayna pozuyla gündem oldu

Bir dönem yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Rus model Irina Shayk sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündem oldu. 35 yaşındaki güzel model cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel model son olarak ayna karşısında verdiği cesur pozla gündem oldu. 35 yaşındaki ünlü model fit görünümü ve cesur pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Irina Shayk Ronaldo ile olan birlikteliğine son verdikten sonra popülaritesini giderek kaybetmeye başladı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda kadın arkadaşlarıyla bir arada olduğu görülen Rus modelin öze hayatında da Ronaldo’dan sonra istediğini bulamadığı söyleniyor.