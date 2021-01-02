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İrem Derici'nin yılbaşı hediyesi! Yeni şarkı tüm dijital platformlarda

Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici 2021 yılının ilk saatlerinde paylaştığı Vazgeçtim İnan şarkısı ile büyük ilgi topladı. Hayranlarına yılbaşı hediyesi diyerek paylaştığı Vazgeçtim İnan şarkısı sonucunda en fazla en fazla konuşulan şarkıcı oldu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:22
İrem Derici'nin yılbaşı hediyesi! Yeni şarkı tüm dijital platformlarda
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Türkiye’de pop müziğin sevilen isimlerinden birisi olan İrem Derici yeni yılın ilk şarkısını yayınladı. Yeni yıl hediyesi olarak paylaşılan Vazgeçtim İnan şarkısı büyük beğeni topladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, 2021 yılının ilk şarkısını hayranları ile paylaştı. Rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer’in 2019 yılında yayınladığı Sarkastik EP albümünde yer alan Vazgeçtim İnan şarkısını pop tarzında seslendiren İrem Derici’nin yeni şarkısı hayranları tarafından tam not aldı.

Sosyal medyanın dilinde

Yeni yılın ilk dakikalarında yeni şarkısını yılbaşı hediyesi olarak duyuran İrem Derici’nin Vazgeçtim İnan şarkısı tüm dijital ortamlarda yayınlandı. Sözleri Sagopa Kajmer’e ait olan Vazgeçtim İnan şarkısının düzenleme Alper Atakan, Mixi ise Emre Kıral tarafından yapıldı.

Vazgeçtim İnan şarkısına klip çekimi yapmak isteyen İrem Derici klip yönetmenliğini Murat Joker’e bıraktı. Şarkıyı dinleyen hayranları İrem Derici’ye tam not verirken yılbaşında en fazla konuşulan sanatçı İrem Derici oldu.

 




Son Güncelleme: 02.01.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Irem DericiYılbaşı HediyesiVazgeçtim Inan
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