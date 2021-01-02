İrem Derici'nin yılbaşı hediyesi! Yeni şarkı tüm dijital platformlarda

Türkiye’de pop müziğin sevilen isimlerinden birisi olan İrem Derici yeni yılın ilk şarkısını yayınladı. Yeni yıl hediyesi olarak paylaşılan Vazgeçtim İnan şarkısı büyük beğeni topladı.
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Yeni yılın ilk dakikalarında yeni şarkısını yılbaşı hediyesi olarak duyuran İrem Derici’nin Vazgeçtim İnan şarkısı tüm dijital ortamlarda yayınlandı. Sözleri Sagopa Kajmer’e ait olan Vazgeçtim İnan şarkısının düzenleme Alper Atakan, Mixi ise Emre Kıral tarafından yapıldı.
Vazgeçtim İnan şarkısına klip çekimi yapmak isteyen İrem Derici klip yönetmenliğini Murat Joker’e bıraktı. Şarkıyı dinleyen hayranları İrem Derici’ye tam not verirken yılbaşında en fazla konuşulan sanatçı İrem Derici oldu.
Son Güncelleme: 02.01.2021 19:22