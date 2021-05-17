İrem Derici'nin sevgilisi kimdir? Emre Aslan kaç yaşında, nereli?

İrem Derici’nin sevgilisi olduğu söylenen Emre Aslan’ın kim olduğu merak ediliyor. İkili Clubhouse uygulamasında tanıştı. Emre Aslan'a müzik çalışmalarında İrem Derici'nin yardım ettiği söylenmektedir. Peki Emre Aslan kimdir?
Emre Aslan
Emre Aslan 7 Mayıs 1998 senesinde İstanbul’da doğdu. Üniversite hayatınıFMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde geçirdi. Oyuncu olma isteğinden dolayı Aslan, eğitim hayatı devam ederken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimini aldı. Emre Aslan yakın zamanda Kolay Değil isimli bir şarkı çıkardı. Youtube'da kısa sürede beğenileri topladı. Emre Aslan'ın ayrıca Beşiktaşlı olduğu da bilinmektedir.
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