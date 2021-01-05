İrem Derici'den pandemi yorumu: Bitmezse akıl hastanesinde odamı ayırsınlar!

Yeni şarkısı 'Vazgeçtim inan' şarkısının tanıtımları ile çalışan İrem Derici, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecini değerlendiren Derici, delirmek üzere olduğunun altını çizerek daha önce yattığı tımarhaneye geri bile dönebileceğini itiraf etti.

Yaklaşık 2 yıl önce tedavi için kaldığı akıl hastanesine geri dönebileceğini söyleyen ünlü şarkıcı İrem Derici, pandeminin 2021 yılının yazına kadar bitmediği takdirde odamı ayırsınlar çıkışı magazin dünyasının gündemine düştü.

Son 1 yıl içerisinde evini küçülterek başka bir eve geçtiğini ve bu süreçte iyi günler geçirdiğini söyleyen İrem Derici, mesleğine aşık olduğunu ve artık evde olmaktan bunaldığını belirterek sahnelerde olmak istediğini ve doyasıya şarkı söylemek istediğine dikkat çekti.