İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

İrem Derici'den pandemi yorumu: Bitmezse akıl hastanesinde odamı ayırsınlar!

Şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir programda pandemi süreci ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Sürecin yaza kadar bitmemesi durumunda daha önce kaldığı hastaneye geri dönebileceğini söyleyen Derici, 'Odamı ayırsınlar' diye konuştu.

05 Ocak 2021 Salı 16:31
İrem Derici'den pandemi yorumu: Bitmezse akıl hastanesinde odamı ayırsınlar!
Takip Et:

Yeni şarkısı 'Vazgeçtim inan' şarkısının tanıtımları ile çalışan İrem Derici, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecini değerlendiren Derici, delirmek üzere olduğunun altını çizerek daha önce yattığı tımarhaneye geri bile dönebileceğini itiraf etti.

Yaklaşık 2 yıl önce tedavi için kaldığı akıl hastanesine geri dönebileceğini söyleyen ünlü şarkıcı İrem Derici, pandeminin 2021 yılının yazına kadar bitmediği takdirde odamı ayırsınlar çıkışı magazin dünyasının gündemine düştü.

Son 1 yıl içerisinde evini küçülterek başka bir eve geçtiğini ve bu süreçte iyi günler geçirdiğini söyleyen İrem Derici, mesleğine aşık olduğunu ve artık evde olmaktan bunaldığını belirterek sahnelerde olmak istediğini ve doyasıya şarkı söylemek istediğine dikkat çekti.



Son Güncelleme: 05.01.2021 16:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Irem DericiTımarhanePandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda trafik kazası geçirdi!
Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda trafik kazası geçirdi!
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Doğal güzelliğiyle Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı
Doğal güzelliğiyle Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı
Şeyma Subaşı'nın kem gözlerden sakladığı yeni sevgilisi kim?
Şeyma Subaşı'nın kem gözlerden sakladığı yeni sevgilisi kim?
Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!
Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!
Hande Erçel'den son hamle! Eski aşkı Murat Dalkılıç'ı engelledi
Hande Erçel'den son hamle! Eski aşkı Murat Dalkılıç'ı engelledi

Popüler Haberler

DenizBank müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Hazal Subaşı Çukur dizisinden neden ayrıldı? Nehir diziye geri gelir mi?
2021 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
2021 Erken emeklilik hakkı verilen meslekler listesi
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ocak 2021 Salı
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop BİM'de satışı başladı
İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
Üniversite ekayıt sonrası şahsen başvuru gerekiyor mu? Ekayıt üniversite için yeterli mi?
SGK Cenaze Yardımı Ne Kadardır? 2019 Cenaze Yardımı Nasıl Alınır?
Doğduğun Ev Kaderindir Benal neden yok? İncinur Sevimli diziden çıktı mı, nereye gitti, ne zaman dönecek?
Emekliye sağlanan bedava ulaşım, kaplıca tedavisi, faizsiz kredi, maaş avantajları
Yeni doğan bebek nasıl ve ne zaman yıkanır?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Show TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.