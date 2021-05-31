İrem Derici otopark da düştü

Kapanma döneminden sonra arkadaşları ile tatile çıkan İrem Derici İstanbul’a dönüş sırasında otopark da valizin üzerine oturmaya çalışırken yere düşmesi üzerine kahkahalar attı. Düşme anlarını ve gülmelerini sosyal medyadan paylaşan Derici sevenlerine de bu durumu göstermekten geri kalmadı.
Yalnızlık canına tak etti
Yaptığı paylaşım sonrası adını çokça magazin sitesinde duyuran ve gündemden düşmeye İrem Derici’nin yeni olayını da sosyal medyadan yayınladı. Otoparkta valizinin üstüne oturmaya çalışırken dengesini toplayamayıp yere düşen şarkıcı kendi haline gülme krizine girdi.
Bu paylaşım üzerine birçok isimden yorum alan Derici; Şeyda Coşkun, Enis Arıkan, Aslı Hünel gibi ünlülerden karşılık geldi. 7.3 milyon takipçisi bulunan resmi hesabından yayınladı ve komik anları sevenleri ile de paylaştı. Fotoğrafların altına ise yine aşk hayatına laf söyler cinsten yorum yaptı.