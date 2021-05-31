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İrem Derici otopark da düştü

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar ve söylemleri ile birçok kez gündeme gelen şarkıcı İrem Derici dobra söylemleri ile de adını çokça duyurdu. Geçtiğimiz günlerde otopark da valizinin üzerine oturmaya çalışırken yere düşen Derici yalnızlığından şikayet etmeden de geçemedi. Her anını olduğu gibi düşme anını da sosyal medya üzerinden paylaşan İrem Derici hakkında merak edilenler haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15
İrem Derici otopark da düştü
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Kapanma döneminden sonra arkadaşları ile tatile çıkan İrem Derici İstanbul’a dönüş sırasında otopark da valizin üzerine oturmaya çalışırken yere düşmesi üzerine kahkahalar attı. Düşme anlarını ve gülmelerini sosyal medyadan paylaşan Derici sevenlerine de bu durumu göstermekten geri kalmadı.

Yalnızlık canına tak etti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derici, geçtiğimiz günlerde resmi hesabından video yayınlayarak gündeme geldi. Video da sitemlerini dile getiren şarkıcı İrem Derici ‘’Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor’’ diyerek duygularını dile getirdi.

Yaptığı paylaşım sonrası adını çokça magazin sitesinde duyuran ve gündemden düşmeye İrem Derici’nin yeni olayını da sosyal medyadan yayınladı. Otoparkta valizinin üstüne oturmaya çalışırken dengesini toplayamayıp yere düşen şarkıcı kendi haline gülme krizine girdi.

Bu paylaşım üzerine birçok isimden yorum alan Derici; Şeyda Coşkun, Enis Arıkan, Aslı Hünel gibi ünlülerden karşılık geldi. 7.3 milyon takipçisi bulunan resmi hesabından yayınladı ve komik anları sevenleri ile de paylaştı. Fotoğrafların altına ise yine aşk hayatına laf söyler cinsten yorum yaptı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:15
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Irem Derici DüştüIrem Derci Otopark Da
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