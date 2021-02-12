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İrem Derici, maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken görüntülendi!

Koronavirüse yakalanan ve virüsü atlatan şarkıcı İrem Derici, Caddebostan Sahili'nde görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde piknik yapan Derici, "Gidin şikayet edin." yorumunda bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 20:50
İrem Derici, maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken görüntülendi!
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Covid-19’a rağmen insanlar Caddebostan Sahili’nde oturup piknik yapmaya devam ediyor. Şarkıcı İrem Derici de çimlerde arkadaşlarıyla otururken görüntülendi. Derici ve 6 arkadaşı, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yan yana oturuyordu. İrem Derici dahil kimsenin yüzünde maske olmadığı dikkat çekti. Muhabirler tarafından ünlü şarkıcıya sorular yöneltildi. Derici'den şaşırtıcı cevaplar geldi.

Derici, Covid-19’a yakalandığı ve virüsü atlattığını dile getirdi. Şarkıcının vücudu, virüse karşı antikor üretmiş. Derici, Caddebostan Sahili’nde oturan tek grubun kendileri olmadığını ve bir sürü kişinin bulunduğu söyledi. Kendisinin antikorlu olduğunu ve yanında bulunan oyuncu arkadaşlarının her birinin her hafta düzenli olarak Covid-19 testi yaptırdığını dile getirdi. Derici, Grup halinde oturmasından rahatsız olanların en yakındaki bakanlığı arayıp şikayette bulunabileceğini söyledi. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:50
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Anahtar Kelimeler:
Irem DericişarkıcıPiknikKoronavirüsCovid-19Antikor
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