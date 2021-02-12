İrem Derici, maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken görüntülendi!

Derici, Covid-19’a yakalandığı ve virüsü atlattığını dile getirdi. Şarkıcının vücudu, virüse karşı antikor üretmiş. Derici, Caddebostan Sahili’nde oturan tek grubun kendileri olmadığını ve bir sürü kişinin bulunduğu söyledi. Kendisinin antikorlu olduğunu ve yanında bulunan oyuncu arkadaşlarının her birinin her hafta düzenli olarak Covid-19 testi yaptırdığını dile getirdi. Derici, Grup halinde oturmasından rahatsız olanların en yakındaki bakanlığı arayıp şikayette bulunabileceğini söyledi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 20:50