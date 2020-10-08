Ireland Baldwin, iç çamaşırı tanıtımı için eteğini kaldırıp fotoğraf çektirdi

ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin, kadınların adet dönemi esnasında sıvının bacaklarına akmasını önleyen özel üretim iç çamaşırı tanıtımı için eteğini kaldırıp fotoğrafını çekip Instagram hesabından paylaştı.

Dikkat çekmek için paylaştığı fotoğraflar olarak yorumlanan bu pozların anlamı daha sonra ortaya çıktı. Baldwin, böyle havalı bir marka giydiği için büyük bir heyecan yaşadığı notunu düşerek paylaşımının reklam amaçlı yaptığını açıklamış oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte iç çamaşırı baktığı sırada adet kanamasının başladığını ve ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Baldwin, şortunun üzerindeki kan lekeleriyle eve gitmek zorunda kaldığını ancak böyle bir iç çamaşırın kadınları rahatlatacağını aktardı.