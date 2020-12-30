Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında?

53 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile aşk yaşadıkları ortaya çıkan Iraz Yıldız, son günlerde en çok merak edilen isim. 23 yaşındaki Iraz Yıldız’ın kim olduğu merak ediliyor.

Iraz Yıldız’ın hayatı

1997 senesinde dünyaya gelen Iraz Yıldız, 23 yaşındadır. Çocukluğundan itibaren piyano eğitimi alan Iraz Yıldız, bu eğitimlere 6 yaşında başladı. 2006-2009 seneleri arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’den ders alan Iraz Yıldız, piyano alanında kendini geliştirdi.

2007 senesinden itibaren ödüller kazanmaya başlayan Iraz Yıldız, hem Rusya’da hem de Türkiye’de birden fazla ödül kazandı. Aynı zamanda müzik ve piyano festivallerine davet alan Yıldız, bu davetlerde piyano da çaldı.

2010 senesinde Fazıl Say ve Arkadaşları projesine katılan Yıldız, birçok konser verdi.

Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Iraz Yıldız, 2010 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’ne girdi ve Gülnara Aziz’den ders aldı. 2013 senesinde Prof. Ersin Onay’ın sınıfına geçen Iraz Yıldız, 2015 senesinde bu liseden mezun oldu.

Eğitim hayatına Brüksel Royal Konservatuarı’nda devam eden Iraz Yıldız, Prof. Boyan Vodenitcharov’dan ders almaktadır.