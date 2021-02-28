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İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie ve eşi Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti!

Antalya'da çekimleri süren "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'na ziyarette bulundu. Gezilen mekanlarda hatıra fotoğrafı çekilmesi ise ihmal edilmedi.

28 Şubat 2021 Pazar 23:27
İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie ve eşi Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti!
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"Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen" gibi yapımların içerisinde yer alan İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberinde gelen heyet, tarihi yarımadada gezdi.

Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Waner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'na ziyarette bulundu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile beraber gezen heyete, tarihi mekanların hakkında bilgiler verildi.

Guy Ritchie, İstanbul temasları sonrasında Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da yer aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya geri döndü.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:27
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Anahtar Kelimeler:
GuyRitchieAyasofyaTopkapı Sarayı
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