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İnegöl mobilya fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. 4 işçinin durumu ağır olmak üzere 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:38
İnegöl mobilya fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen patlamada, Akhisar Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikası sabah saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Buhar kazanından kaynaklı oluşan patlamanın nedeni henüz belli değil.

Büyük yankı uyandıran patlamada Akhisar mahallesi korku dolu anlar yaşadı.  Küçük çaplı yangın çıkan fabrikada ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri gelerek müdahalede bulundu.

Enkaza dönen mobilya fabrikasında 47 yaşındaki İlhan Doğan hayatını kaybetti. 6 işçi hafif atlatarak hastaneye kaldırıldı.

 Fabrikada çalışan 4 işçinin durumu ağır

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan 4 işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan panik dolu anlar yaşayan fabrika çalışanları diğer işçilerin isimlerini söyleyerek yoklama aldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
InegölBursaMobilya FabrikasıPatlama
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