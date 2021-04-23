İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

İlker Aksum'dan oyuncu seçimindeki takipçi kriteri iddialarına tepki

Önceki gün Akmerkez'de sevgilisi Şeyma Şener ile görüntülenen oyuncu İlker Aksum, yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre başrol oyuncuları seçtiği iddiası hakkında konuştu. İşte detaylar...

23 Nisan 2021 Cuma 23:24
İlker Aksum'dan oyuncu seçimindeki takipçi kriteri iddialarına tepki
Takip Et:

İlker Aksum, sevgilisi Şeyma Şener ile alışveriş yaptığı esnada görüntülendi. Alışveriş yaparken gazetecilerin sorularının yanıtlayan oyuncu, BKM ile beraber UFO adlı film çekimi için Adana’ya gideceğini belirtti. Filmin çok güzel olduğunu ve Dolunay Soysert’in de yer aldığını dile getirdi. Sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "BKM'yle 'UFO' isimli bir film çekimi için Adana'ya gideceğim. Gençlik filmi, çok güzel bir film. Ben ve Dolunay Soysert var, ondan sonrası tamamen gençler ama çok tatlı gençler" 

49 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Adana’da Tarsus-Mersin arası motosiklet yarışı yapan gençler varmış, National Geographic bunların belgeselini çekmiş, Necati Akpınar da 'biz bunu film yaparız' diyor ve öyle başlıyor macera"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksum, yapımcıların sosyal medyada takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Oyuncu şu sözleri dile getirdi: "Bu uzun bir mevzu. Benim gibi kariyer sahibi olmuş birisini, bir yapımcı 'Instagram'da kaç takipçisi var' diye bakıp ona göre seçiyorsa yürüsün gitsin. Yeteneği ne yapacağız, ahlakını ne yapacağız, disiplini ne yapacağız? Orada 1,5 milyon takipçisi var diye oyuncu mu olacak? Buna mı geldik? Bizim için de bunu yapıyorlarsa, 25 yılımızı verdik ayıptır yani... Sosyal medya ile ilgilenmiyorum, kaç tane takipçim olduğunu bilmiyorum. Peki şu iddiaya geliyorum; 4 milyon takipçisi olan birisine film yapıyorlar, gişe 300 bin, konu kapanmıştır. 20 milyon takipçisi var dizi yapıyor ve final, ne oldu şimdi? Seyirciye şunu mu diyoruz; 'bunun 20 milyon takipçisi var neden seyretmiyorsun?' Böyle bir şey yok. Sosyal medyanın gücünü de kabul ediyoruz, ona göre hareket edeceğiz ama buna göre iş yapmayacağız. Binnur Kaya’nın Instagram'ı yok, bitti.”




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İlkerAksumOyuncuYapımcıIddia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt!
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt! "Seçil benim hanımım"
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?

Popüler Haberler

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Zorunlu deprem sigortası nedir, kapsamı nelerdir? Ne kadar hasarı karşılar
E-Devlet Mezun Belgesi Sorgulama işlemi nasıl yapılır? Diploma bilgileri sorgulama
Hangi telefonların şarjı en uzun süre dayanıyor, hangisinin kapasitesi en yüksek?
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
2021 Nisan AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
2021 Nisan evde bakım maaşları ne kadar?
Aboubakar sakatlığı ne, kaç maç oynayamayacak? Aboubakar ne zaman geri dönecek?
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yağmur Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bu akşam hangi diziler var? 22 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Akrep oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir? Volkan Konak nereli, kaç yaşında, evli mi?
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2021
Kırmızı Oda dizisinin Nihal'i Esra Ronabar'ın hayat hikayesi!
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Engelli maaşı ne kadardır? 2021 Engelli maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.