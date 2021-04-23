İlker Aksum'dan oyuncu seçimindeki takipçi kriteri iddialarına tepki

İlker Aksum, sevgilisi Şeyma Şener ile alışveriş yaptığı esnada görüntülendi. Alışveriş yaparken gazetecilerin sorularının yanıtlayan oyuncu, BKM ile beraber UFO adlı film çekimi için Adana’ya gideceğini belirtti. Filmin çok güzel olduğunu ve Dolunay Soysert’in de yer aldığını dile getirdi. Sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "BKM'yle 'UFO' isimli bir film çekimi için Adana'ya gideceğim. Gençlik filmi, çok güzel bir film. Ben ve Dolunay Soysert var, ondan sonrası tamamen gençler ama çok tatlı gençler"

49 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Adana’da Tarsus-Mersin arası motosiklet yarışı yapan gençler varmış, National Geographic bunların belgeselini çekmiş, Necati Akpınar da 'biz bunu film yaparız' diyor ve öyle başlıyor macera"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksum,ların sosyal medyada takipçi sayısına göre oyuncu seçtiğilarına ilişkin açıklama yaptı. Oyuncu şu sözleri dile getirdi: "Bu uzun bir mevzu. Benim gibi kariyer sahibi olmuş birisini, bir yapımcı 'Instagram'da kaç takipçisi var' diye bakıp ona göre seçiyorsa yürüsün gitsin. Yeteneği ne yapacağız, ahlakını ne yapacağız, disiplini ne yapacağız? Orada 1,5 milyon takipçisi var diye oyuncu mu olacak? Buna mı geldik? Bizim için de bunu yapıyorlarsa, 25 yılımızı verdik ayıptır yani... Sosyal medya ile ilgilenmiyorum, kaç tane takipçim olduğunu bilmiyorum. Peki şu iddiaya geliyorum; 4 milyon takipçisi olan birisine film yapıyorlar, gişe 300 bin, konu kapanmıştır. 20 milyon takipçisi var dizi yapıyor ve final, ne oldu şimdi? Seyirciye şunu mu diyoruz; 'bunun 20 milyon takipçisi var neden seyretmiyorsun?' Böyle bir şey yok. Sosyal medyanın gücünü de kabul ediyoruz, ona göre hareket edeceğiz ama buna göre iş yapmayacağız. Binnur Kaya’nın Instagram'ı yok, bitti.”