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İlk estetiğim diyen Özge Ulusoy'un değişmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı!

Modellik ve aynı zamanda sunuculukta yapan Özge Ulusoy, burnundan bir estetik operasyon geçirdi. Takipçilerine ilk estetiğim diyen Ulusoy'a kimse inanmazken yıllar önceki hallerini gösteren eski fotoğrafları ortaya çıktı.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:27
İlk estetiğim diyen Özge Ulusoy'un değişmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı!
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Yaklaşık 1yıl gibi bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, yüzünde yaptığı değişimlerle sık sık gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden sürekli fotoğraf paylaşan güzel model, son yaptığı paylaşımda ilk defa bir estetik operasyon geçirdiğini söyledi. 

Yıllar önceki haliyle şimdiki hali arasındaki değişimle tüm dikkatleri üzerine toplayan Özge Ulusoy, her ne kadar ilk operasyonu olduğunu söylese de takipçileri bu sözlere inanmadı.

Burun ucu operasyonu olduktan sonra son halini paylaşan 38 yaşındaki Özge Ulusoy, paylaşımın altına hocasının muazzam bir iş çıkardığını belirtti. Takipçilerin yorum yağmuruna tuttuğu Ulusoy'a kimse inanmadığını belirirken doğallığının gittiği yönünde masajlar da atıldı. Takipçilerin çok fazla eleştirdiği Ulusoy, iyi yaş aldığı için dikkat çektiğini ve bu güne kadar plastik cerrahi olmadığını fakat sürekli botoks ve dolgu yaptırdığını söyledi. 

İşte,Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi:


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
ÖZGE ULUSOYIlk EstetikEski Hali
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