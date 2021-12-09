İlayda Şeker ve İsmail Balaban cephesinde evlilik söylentileri!

Survivor 2021 yarışması ile adını duyuran ve yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden iddialı pozlar vererek sürekli magazin gündemine kalan İlayda Şekeri yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başladı.

Cesur pozları ile çok fazla konuşulan İlayda Şeker, Balaban'la olan aşkını ilan ettikten sonra sosyal medya hesaplarında verdiği tüm iddialı pozları sildi.

Dolu dizgin aşkları devam eden İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın birlikte çekildikleri fotoğraftaki detay hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraf karesinde fark edilendetayı, Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'e evlilik teklifi ettiği iddialarını ortaya çıkardı.

Diğer taraftan, Antalya'da düğün dansı ile ilgili eğitim veren bir kursun, İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşması ve gönderiye de ayrıca İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'İlayda ve İsmail evleniyorlar' yorumlarını yapmalarına neden oldu.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker cephesinde ise ortaya atılan evlilik iddialarına karşılık henüz net bir açıklama yapılmadı.