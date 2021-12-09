İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

İlayda Şeker ve İsmail Balaban cephesinde evlilik söylentileri!

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban ile yarışmada takım arkadaşı İlayda Şekerarasında başlayan aşk bir süredir dolu dizgin devam ediyor. Şeker ve Balaban'ın birlikte yer aldığı fotoğraftaki tek taş detayı ise hayranlarının dikkatinde kaçmadı ve 'evleniyorlar mı' sorusunu sormaya başladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 15:44
İlayda Şeker ve İsmail Balaban cephesinde evlilik söylentileri!
Takip Et:

Survivor 2021 yarışması ile adını duyuran ve yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden iddialı pozlar vererek sürekli magazin gündemine kalan İlayda Şekeri yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başladı.

Cesur pozları ile çok fazla konuşulan İlayda Şeker, Balaban'la olan aşkını ilan ettikten sonra sosyal medya hesaplarında verdiği tüm iddialı pozları sildi.

Dolu dizgin aşkları devam eden İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın birlikte çekildikleri fotoğraftaki detay hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraf karesinde fark edilen tek taş detayı, Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'e evlilik teklifi ettiği iddialarını ortaya çıkardı.

Diğer taraftan, Antalya'da düğün dansı ile ilgili eğitim veren bir kursun, İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşması ve gönderiye de ayrıca İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'İlayda ve İsmail evleniyorlar' yorumlarını yapmalarına neden oldu.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker cephesinde ise ortaya atılan evlilik iddialarına karşılık henüz net bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 09.12.2021 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ilayda şekerIsmail BalabanTek TaşEvleniyorlarmı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belma Topçakar kimdir?
Belma Topçakar kimdir?
Anıl Kır kimdir, nerede doğmuştur? Anıl Kır evli mi? Anıl Kır kaç yaşında?
Anıl Kır kimdir, nerede doğmuştur? Anıl Kır evli mi? Anıl Kır kaç yaşında?
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?
Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır ?
Belma Topçakar kimdir?
10 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Aralık Cuma at yarışı programı
Ordinary Joe isimli dizinin konusu nedir?
TJK 9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Anıl Kır kimdir, nerede doğmuştur? Anıl Kır evli mi? Anıl Kır kaç yaşında?
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanı maaşları ne kadar?
Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada kız yada erkek bebek görmek nasıl yorumlanır ?
Netflix Dynasty (Hanedan) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?
Starstruck dizisi konusu ve oyuncuları
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.