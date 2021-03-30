İlayda Alişan'ın doğal ev halleri beğeni yağmuruna tutuldu

Son günlerin en çok konuşulan dizilerinden bir olan Masumiyet'te Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın doğallığını sergilediği ev halleri sosyal medyada gündem oldu.

Sempatik halleri ve güzelliği ile büyük beğeni toplayan İlayda Alişan'ın ev pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fox TV'de yayınlanan ve başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan, dizide oynadığı karakterdeki başarılı performansı ile de adında sıkça söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanana güzel oyuncu son paylaşımı ilde de hayranlarını neredeyse mest etti.

1 milyon 600 bin takipçili Instagram hesabı üzerinden doğal ev hallerini paylaşan 25 yaşındaki güzel oyuncu güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Alişan, Instagram paylaşımları ile gündeme bomba gibi düşerken eşofman ve gözlüklü ev pozları takipçileri tarafından çok beğenilerek yorum yağmuruna da tutuldu.