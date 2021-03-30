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İlayda Alişan'ın doğal ev halleri beğeni yağmuruna tutuldu

Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan, doğal ev hallerini Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

30 Mart 2021 Salı 15:01
İlayda Alişan'ın doğal ev halleri beğeni yağmuruna tutuldu
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Son günlerin en çok konuşulan dizilerinden bir olan Masumiyet'te Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın doğallığını sergilediği ev halleri sosyal medyada gündem oldu.

Sempatik halleri ve güzelliği ile büyük beğeni toplayan İlayda Alişan'ın ev pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fox TV'de yayınlanan ve başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan, dizide oynadığı karakterdeki başarılı performansı ile de adında  sıkça söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanana güzel oyuncu son paylaşımı ilde de hayranlarını neredeyse mest etti.

1 milyon 600 bin takipçili Instagram hesabı üzerinden doğal ev hallerini paylaşan 25 yaşındaki güzel oyuncu güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Alişan, Instagram paylaşımları ile gündeme bomba gibi düşerken eşofman ve gözlüklü ev pozları takipçileri tarafından çok beğenilerek yorum yağmuruna da tutuldu.



Son Güncelleme: 30.03.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Ilayda AlişanMasumiyetElaDoğal Ev Halleriİnstagram
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