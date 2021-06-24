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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı ele verdi

Masumiyet dizisi başrol oyuncularından olan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele görüntülendi. Daha önce aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift magazincilere yakalandı. Çıkan haberleri yalanlayan ikiliden magazine yansıyan görüntüler...

24 Haziran 2021 Perşembe 11:07
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı ele verdi
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Kısa süre önce final yapan Masumiyet dizisi başrol oyuncularından İlayda Alişan ile Serkan Tütüncü arasında aşk yaşadıkları haberi yayılmıştı. İddiaları yalanlayan çift Bodrum’da el ele görüntülendi. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan’ı öpmeye doyamadı.

Daha önce iddiaları yalanlamışlardı

İlayda Alişan, bu iddialar karşısında tepkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla göstermişti. İlayda Alişan: ““İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım.”  sözleri aşk haberlerini inkar etmişti.


Son Güncelleme: 24.06.2021 11:07
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Anahtar Kelimeler:
Serkay TütünccüIlayda Alişan
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