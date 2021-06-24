İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı ele verdi

Kısa süre önce final yapan Masumiyet dizisi başrol oyuncularından İlayda Alişan ile Serkan Tütüncü arasında aşk yaşadıkları haberi yayılmıştı. İddiaları yalanlayan çift Bodrum’da el ele görüntülendi. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan’ı öpmeye doyamadı.

Daha önce iddiaları yalanlamışlardı

İlayda Alişan, bu iddialar karşısında tepkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla göstermişti. İlayda Alişan: ““İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım.” sözleri aşk haberlerini inkar etmişti.