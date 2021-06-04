İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele görüntülendi

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü tatile çıktı. Bunun üzerine Gümüşlük’te el ele görüntülenen çift hakkında çıkan haberler böylelikle doğrulandı. Dizi ile yakıştırmalar başlamasının ardından Gümüşlük’te kahvaltı yaparak sahile el ele indiler.

İlişkilerini magazinden saklayan çift tatilde yakalanmaları üzerine Alişan, Tütüncü’ye ‘’koş müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz’’ diyerek söylemde bulundu. Masumiyet dizisinin final yapması ile tatile çıkan ikili görüntüler vererek aşklarını ilan ettiler.