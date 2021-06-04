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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele görüntülendi

Ekranlara veda eden Masumiyet dizisinde başrol olan İlayda Alişan ve Seray Tütüncü arasında aşk iddiaları çıktı. Son zamanlarda dizi ile gündeme gelirken ikilinin tatile çıktığı da görüntülendi. El ele görülen çift hakkında merak edilenler haberimizde

04 Haziran 2021 Cuma 12:20
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele görüntülendi
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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü tatile çıktı. Bunun üzerine Gümüşlük’te el ele görüntülenen çift hakkında çıkan haberler böylelikle doğrulandı. Dizi ile yakıştırmalar başlamasının ardından Gümüşlük’te kahvaltı yaparak sahile el ele indiler.

İlişkilerini magazinden saklayan çift tatilde yakalanmaları üzerine Alişan, Tütüncü’ye ‘’koş müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz’’ diyerek söylemde bulundu. Masumiyet dizisinin final yapması ile tatile çıkan ikili görüntüler vererek aşklarını ilan ettiler.


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:20
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Anahtar Kelimeler:
Masumiyet Ilişkisiİlayda Alişan AşkıSerkay Tütüncü Ve Sevgilisi
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