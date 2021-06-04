İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşk bombalarını Bodrum'da patladı!

TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Masumiyet dizisinin başrol oyuncularından İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün aralarında çıkan aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu yorumlarıyla karşı karşıya kalan İlayda Alişan, hakkında söylenenleri yalanlamış ve kariyerine odaklandığını hayatında da aşk olmadığını söylemişti.

Bu söylentiler ve yalanlamalar sonrasında yılın aşk bombası Bodrum'da patladı. Güzel oyuncu İlayda Alişan, dizi partneri Serkay Tütüncü, Bodrum tatiline gitti ve orada el ele objektiflere yakalandı.

Serkay Tütüncü, sevgilisi İlayda Alişan öpmeye doyamazken görüntüler kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Çiftin hayranları görüntüler hakkında yorumlar yaparken aşkları belgelenen İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün birbirlerine çok yakıştıkları belirtildi.