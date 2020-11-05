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İlayda Akdoğan'dan sevgilisine romantik kutlama!

Ünlü Türk Youtuber İlayda Akdoğan 23 yaşına giren sevgilisi Roham Kabir'e romantik ve kutlama yaptı. Akdoğan, bu romantik kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 16:07
İlayda Akdoğan'dan sevgilisine romantik kutlama!
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Türk oyuncu ve ünlü youtuber dizi hayatında ki başarısının sosyal medyada da sürdürüyor.

Ekranlarda izleyici ile ilk kez 2017 yılında romantik bir dizi ile buluşan Akdoğan, daha sonra bir çok dizide rol altı ve geniş hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Genç oyuncunun salgın hastalık başladığı süreçte yurt dışı tatili olarak gittiği İran'da uçuşların durdurulması ile mahsur kaldığı iddia edilmişti.

 

Şu sıralar basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, Kabir'in 23.yaşına özel bir kutlama yaptı.


Sevgilisinin 23. yaşına özel romantik bir kutlama yapan Akdoğan, bu anlarıda sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Aşk yaşadığı sevgilisi Roham Kabir ile birlikte çekildiği fotoğrafları takipçileri ile paylaşan Akdoğan , pozların altına romatik sözler eklemeyide ihmal etmedi.

Akdoğan'ın bu paylaşımları ve romatik sözleri kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 16:07
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Anahtar Kelimeler:
İlayda AkdoğanRoham Kabir
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