İkinci kez anne olmaya hazırlanan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizi ile ekranlarda boy gösteren ve dizide oynadığı Hürrem Sultan ile türk izleyicisinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Meryem Uzerli şu sıralar ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu kariyerinde en üst noktada olduğu esnada tükenmişlik sendromuna yakalanmış ve reyting rekorları kıran diziden ayrılarak Almanya'ya geri dönmüştü.

37 yaşındaki güzel daha sonra Türkiye'ye geri dönüp bir kaç televizyon projesinde yer alsada tekrardan Almanya'ya geri dönmüş ve bir süredir Berlin'de açtığı cafesini işletiyor.

Annelik heyecanını ikinci kez yaşacak olan :Uzerli önümüzdeki günlerde dünyaya yine bir kız çocuğu getirecek.

Doğum öncesinde heyecanı iyice artan başarılı oyuncu kanı bununda ilk pozlarını takipçileri ile paylaştı.

İşte başarılı oyuncunun kanı bununda o çok özel fotoğrafları