İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

ABD’li sevgilisinden bebek beklediğini açıklayan Meryem Uzerli, ikinci bebeğini kucağına aldı. İkinci bebeği de kız olan Uzerli kızına, ‘Lily Koi’ adını verdi. Ünlü oyuncu bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.

‘’Saf aşk’’

Hafta başında ikinci kez annelik duygusunu yaşayan Meryem Uzerli, ilk kez bebeğinin yüzünün göründüğü kareyi takipçileriyle paylaştı. Uzerli, sosyal medyada paylaştığı kareye ‘’Saf aşk’’ notunu ekledi. 37 yaşındaki Uzerli, doğumdan sonra bebeğini emzirdiği anları da Instagram hesabında paylaşmıştı.