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İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

İkinci kez annelik duygusunu tadan Meryem Uzerli, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncunun kızına 'Lily Koi' adını verdiği öğrenildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:01
İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
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ABD’li sevgilisinden bebek beklediğini açıklayan Meryem Uzerli, ikinci bebeğini kucağına aldı. İkinci bebeği de kız olan Uzerli kızına, ‘Lily Koi’ adını verdi. Ünlü oyuncu bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.

‘’Saf aşk’’

Hafta başında ikinci kez annelik duygusunu yaşayan Meryem Uzerli, ilk kez bebeğinin yüzünün göründüğü kareyi takipçileriyle paylaştı. Uzerli, sosyal medyada paylaştığı kareye ‘’Saf aşk’’ notunu ekledi. 37 yaşındaki Uzerli, doğumdan sonra bebeğini emzirdiği anları da Instagram hesabında paylaşmıştı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:01
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliBebekLily Koi
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