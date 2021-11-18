İkinci bebeklerini bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan cinsiyet açıklaması!

2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin tekrar anne baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Kızları Lalin'den sonra erkek bebek bekledikleri iddiaları üzerine bir açıklama yapan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, bebeklerinin cinsiyeti hakkında konuştu.

TV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ve güzel oyuncu Sinem Kobal, magazin dünyasının önek çiftleri olarak sürekli gündemde yer alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti mutlu evliliklerini geçtiğimiz yıl kızları Lalin'in kucaklarına aldıktan sonra mutluluklarını taçlandırırken çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU, BEBEĞİN CİNSİYETİ HAKKINA KONUŞTU!

İkinci bebeklerinin erkek olacağı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Emirgan'da trafikteyken görüntülendi ve aracının camından kendisine yöneltilen "Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna 'Henüz değil' yanıtını verdi.