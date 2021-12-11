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İkimizin Sırrı Emir ( Ceyhun Mengiroğlu) kimdir?

İkimizin Sırrı dizisi ATV'de izlenmektedir. ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan İkimizin Sırrı dizisinde Emir karakterini canlandıran Ceyhun Mengiroğlu'nun kim olduğu araştırılmaktadır. İkimizin Sırrı Emir ( Ceyhun Mengiroğlu) kimdir? Bu haberimizde İkimizin Sırrı Emir karakterini canlandıran Ceyhun Mengiroğlu hakkında detayları sizler için derledik. İşte İkimizin Sırrı Emir karakteri hakkında detaylar...

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:14
İkimizin Sırrı Emir ( Ceyhun Mengiroğlu) kimdir?
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İkimizin Sırrı dizisi ATV’in en sevilen dizilerinden biri haline geldi. İkimizin Sırrı dizisinde Emir karakterini canlandıran kişinin kim olduğu araştırılmaktadır. İkimizin Sırrı Emir kimdir?

İkimizin Sırrı Emir kimdir?

Ceyhun Mengiroğlu, "İkimizin Sırrı’’ dizisinde Emir karakterini canlandırmıştır.Ülkemizde yayınlanan bir çok dizi ve filmde rol almış oldukça başarılı bir oyuncudur. 1986 doğumlu çok başarılı bir öğrencilik hayatı ile  lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Daha sonra üniversite hayatında turizm ve otel işletmeciliği eğitimi alarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Ceyhun Mengiroğlu'nun babası dünyaca ünlü bir aşçıdır.İlk başlarda babasının izinden gitmek ve gastronomi dünyasına girmek istemiştir. Ancak, bu iş için kalifiyeli  değildi ve gerçekten sevdiği oyunculuk ve modellik işine girmeye karar verdi. Birçok ünlü defileye katılan bu oyuncu, gün geçtikçe insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda popülaritesi artan Ceyhun Mengiroğlu, kısa sürede bazı ünlü kliplerde boy göstermeye başladı. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nde tamamlayan bu ünlü oyuncu, uzun süre birçok farklı uzun dizide rol aldı.

Oyunculuk kariyerine Adı Mutluluk dizisiyle başlayan ünlü oyuncu bu dizide Eren karakterini canlandırmıştır.Bu zamana kadar birçok dizide rol aldı. Şu an oynadığı İkimizin Sırrı dizisi ile de başarılarına devam etmektedir.


Son Güncelleme: 11.12.2021 18:14
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