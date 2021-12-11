İkimizin Sırrı Emir ( Ceyhun Mengiroğlu) kimdir?

İkimizin Sırrı dizisi ATV’in en sevilen dizilerinden biri haline geldi. İkimizin Sırrı dizisinde Emir karakterini canlandıran kişinin kim olduğu araştırılmaktadır. İkimizin Sırrı Emir kimdir?

İkimizin Sırrı Emir kimdir?

, "İkimizin Sırrı’’ dizisinde Emir karakterini canlandırmıştır.Ülkemizde yayınlanan bir çok dizi ve filmde rol almış oldukça başarılı bir oyuncudur. 1986 doğumlu çok başarılı bir öğrencilik hayatı ile lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Daha sonra üniversite hayatında turizm ve otel işletmeciliği eğitimi alarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Ceyhun Mengiroğlu'nun babası dünyaca ünlü bir aşçıdır.İlk başlarda babasının izinden gitmek ve gastronomi dünyasına girmek istemiştir. Ancak, bu iş için kalifiyeli değildi ve gerçekten sevdiği oyunculuk ve modellik işine girmeye karar verdi. Birçok ünlü defileye katılan bu oyuncu, gün geçtikçe insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda popülaritesi artan Ceyhun Mengiroğlu, kısa sürede bazı ünlü kliplerde boy göstermeye başladı. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nde tamamlayan bu ünlü oyuncu, uzun süre birçok farklı uzun dizide rol aldı.

Oyunculuk kariyerine Adı Mutluluk dizisiyle başlayan ünlü oyuncu bu dizide Eren karakterini canlandırmıştır.Bu zamana kadar birçok dizide rol aldı. Şu an oynadığı İkimizin Sırrı dizisi ile de başarılarına devam etmektedir.