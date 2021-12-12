İkimizin Sırrı dizisinin başarılı iş çıkaran Kasım gerçek hayatta kimdir? Hayatı ve oyunculuk yaptığı başka diziler nelerdir?

İkimizin Sırrı dizindeki ismiyle anılan Kasım gerçek hayatta kim?

İkimizin Sırrı dizisinin babasını canlandıran Engin Alkan’ın diğer projeleri nelerdir?

Yayın hayatına hızlı bir giriş yaparak ilgileri üzerine toplayan İkimizin Sırrı dizisinde baba rolünü oynayan Kadir karakterini Engin Alkan canlandırmaktadır. İstanbul doğumlu olan Engin Alkan 27.11.1965 doğumludur. Oyunculuk eğitimini de yine İstanbul da almış ve İstanbul belediye konservatuarında tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Buna ek olarak İstanbul Üniversitesi devlet konservatuarında da tiyatro bölümünden mezun olarak oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Kariyer hayatına 96lı yıllarda başlamış ve eğitici olmak üzere birçok görev almıştır. Diziler dışında oyunculuk kariyerine tiyatroda da devam etmektedir. Fiziksel özelliklerinden boyu 1.68 olan oyuncu 74kg’dır. Başarılı bir oyunculuk hayatı olan oyuncu televizyonda da başarılı projelere imza atmıştır.

Başarılı oyuncu yıllardır olan oyunculuk tecrübesini katlayarak ilerlemekte ve hala dizilerde görev almaktadır. Ülkemiz için büyük bir başarı olarak Yüzüklerin Efendisinde oynamış ve bu ona büyük bir ün kazandırmıştır. Bunun yanında bir çok yerli filmde de rol alan usta oyuncunun filmlerinden bazıları, Bu son olsun, Kaç Para Kaç olarak sıralanabilir. Film oyunculuklarının yanında dizilerde de adını duyuran oyuncu birçok projede yer almıştır. Bu dizilerden en yakın zamanda olan ve heyecan uyandıran dizisi Küçük Mutluluklardır. Bütün projelerinde oyunculuğu ispatlayan Engin Alkan her geçen gün oyunculuğuna takdir toplamaya devam etmektedir. Şuan yayında olan İkimizin Sırrı dizisinde hala ilgiyi üstünde tutmakta ve başarılını artırmaya devam etmektedir. Dizideki baba rolünü üstün başarı ile sergileyen oyuncu gelecek bölümler için izleyiciyi heyecanlandırmaktadır.