İkimizin sırrı dizisinde Hayal karakteri ( Ahsen Türkyılmaz ) kimdir?

İkimizin Sırrı dizisi kısa süre önce yayın hayatına başlamıştı. Oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile dikkatleri çeken dizide yer alan Hayal karakterinin kim olduğu araştırılmaktadır. İkimizin Sırrı Hayal kimdir?

İkimizin Sırrı Hayal

İkimizin Sırrı dizisinde Hayal karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırmaktadır. 5 yaşından beri oyunculukla uğraşan küçük yıldız, dikkat çekici çıkışını Beko reklamı ile yapmıştır. Layla Şirin Ajans’a kayıtlı olan Türkyılmaz,oyunculuk yeteneği ile kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor.

Ayrıca Netflix’te yayınlanan Fatma dizisinde rol almıştır. Easy Fish Oil ve Easy Defence gibi reklam filmlerinde yer almıştır. Küçük yıldızın başarısına devam edeceği tahmin ediliyor.