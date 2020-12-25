İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İfşa davasını kazanan Berk Oktay'a sevgilisinden gurur dolu destek!

Berk Oktay, özel görüntülerini internetten yayınladığı için eski eşine karşı açtığı davada kazanan taraf oldu. Berk Oktay ile bir süredir birliktelik yaşayan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise, sevgilisine sosyal medya üzerinden gurur dolu destekte bulundu.

25 Aralık 2020 Cuma 12:43
İfşa davasını kazanan Berk Oktay'a sevgilisinden gurur dolu destek!
Takip Et:

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile mahkemelik olan ve açtığı ifşa davasını kazanan oyuncu Berk Oktay, açıklamasında 'adalet yerini buldu' şeklinde konuşmuştu. Berk Oktay'a bir destekte bir süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi.

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatını ihlal ederek uygunsuz görüntülerini ifşa ettiği için 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Merve Şarapçıoğlu'na karşı açtığı davayı kazanmanın mutluluğunu yaşayan Oktay, kararın hemen ardından yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, ise sevgilisinin bu paylaşımına karşılık desteğini esirgemedi ve yayınladığı mesajında, "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Atiksoy'un yayınladığı mesajının devamında "Adamlığına da, yüreğine de laf eden birini bu saatten sonra Allah'a havale edelim. Seni çok seviyorum." demesinin ardından yakışıklı oyuncu Berk Oktay, sevgilisi ile birlikte çektirdikleri bu kareyi 'Şükür' notunu yazarak yayınladı.



Son Güncelleme: 25.12.2020 12:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berk OktayYıldız Çağrı AtiksoyIfşa Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dubai'ye restoran açan CZN Burak'a Burc Halife'de görsel şölen
Dubai'ye restoran açan CZN Burak'a Burc Halife'de görsel şölen
Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı
Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı
İngiliz model Emily Ratajkowski'den hamilelik pozu
İngiliz model Emily Ratajkowski'den hamilelik pozu
Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu
Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, sevgilisiyle görüntülendi
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, sevgilisiyle görüntülendi

Popüler Haberler

Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Rüyada yılan görmek anlamı ve yorumu
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gerçek adı ne? Gülderen Güler oynadığı diziler
Halka Yeni yeni sezon ne zaman başlayacak? Halka 2. sezon başlangıç tarihi belli oldu
Sözcü TV yayına ne zaman başlayacak? Sözcü TV nerden nasıl izlenecek?
Alanyaspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Maç kaç kere durdu?
Mecliste EYT tartışması! EYT son gelişmeleri ve güncel haberleri
Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş düşürmek için doğal yöntemler
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
İŞKUR asgari ücret desteği nasıl alınır? İŞKUR asgari ücret desteğini alma şartları
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Rüyada fındık görmek ne demek, fındık görmek ne anlama gelir?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.