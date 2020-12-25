İfşa davasını kazanan Berk Oktay'a sevgilisinden gurur dolu destek!

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile mahkemelik olan ve açtığı ifşa davasını kazanan oyuncu Berk Oktay, açıklamasında 'adalet yerini buldu' şeklinde konuşmuştu. Berk Oktay'a bir destekte bir süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi.

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatını ihlal ederek uygunsuz görüntülerini ifşa ettiği için 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Merve Şarapçıoğlu'na karşı açtığı davayı kazanmanın mutluluğunu yaşayan Oktay, kararın hemen ardından yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, ise sevgilisinin bu paylaşımına karşılık desteğini esirgemedi ve yayınladığı mesajında, "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Atiksoy'un yayınladığı mesajının devamında "Adamlığına da, yüreğine de laf eden birini bu saatten sonra Allah'a havale edelim. Seni çok seviyorum." demesinin ardından yakışıklı oyuncu Berk Oktay, sevgilisi ile birlikte çektirdikleri bu kareyi 'Şükür' notunu yazarak yayınladı.