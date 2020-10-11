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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den sürpriz evlilik kararı!

3 yıldır ilişkileri devam eden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den güzel haber geldi. Çiftin evlilik kararı aldığı öğrenildi.

11 Ekim 2020 Pazar 21:14
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den sürpriz evlilik kararı!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıldır Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada sık sık video ve fotoğraflarını paylaşan çiftten güzel haber geldi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlenme kararı aldı.

‘’Daha genciz’’ demişti


Yakın bir zamanda nikah masasına oturması beklenen çiftin kız isteme merasimi için hazırlıklara başladıkları öğrenilirken, evlilik kararında ailelerinin büyük bir etkisi olduğu öğrenildi. Eylül ayında görüntülenen Yasemin Şefkatli, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna ‘İkimiz de daha çok genciz’ yanıtını vermişti.



Son Güncelleme: 11.10.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
Ido TatlısesYasemin şefkatliEvlilik
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