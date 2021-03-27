İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

İdil Fırat'a ihanet ettiği iddiaları karşısında Mert Fırat cephesinden jet açıklama!

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'ı aldattığı ve ihanet ettiği iddialarına karşı jet açıklaması yayınlandı. Mert Fırat cephesinden gelen açıklama avukatı Mehmedali Barış Beşli tarafından yapıldı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:00
İdil Fırat'a ihanet ettiği iddiaları karşısında Mert Fırat cephesinden jet açıklama!
Takip Et:

2018 yılının Eylül ayında İdil Fırat ile evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat'ın son günlerde adı ihanet iddialarına karışmıştı. Eşini aldattığı yönünde ortaya atılan bu iddialar karşısında ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

İzmir Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren Mert ve İdil Fırat çiftinin Kasım ayında bebekleri Seyhan Mia dünyaya geldi. Magazin gündeminden uzak bir birliktelik sürdürmeye çalışan Fırat çiftinin son günlerde adları ihanet iddialarına karıştı. Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın, Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat'ı bir başka kadınla aldattığı öne sürülürken Fırat, söz konusu iddiaları avukatı aracılığıyla yalanlayarak suskunluğunu bozdu.

Başarılı oyuncu avukatı Mehmedali Barış Beşli aracılığı ile yaptığı kamuoyu açıklamasında haklarında çıkan bu asılsız dedikoduların asılsız olduğunu ve söylentilerde yer alan 'ihanet' iddialarının da gerçekle bir alakası olmadığını söyledi. 40 yaşındaki ünlü oyuncu, ortaya atılan asılsız ithamlar ve saldırılar karşısında da gerekli hukuki sürecin başlattığını duyururken sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edileceğini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mert Fıratİdil FıratAldatmaIhanetAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?

Popüler Haberler

İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2021 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? TV 27 Mart 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Konuşanlar Şölen Kimdir? Şölen Yamak Instagram adresi
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Netflix Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi oyuncuları
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Ayçin İnci'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Güliz Aybay dizideki rolü ve hayatı
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2021 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.