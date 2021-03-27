İdil Fırat'a ihanet ettiği iddiaları karşısında Mert Fırat cephesinden jet açıklama!

2018 yılının Eylül ayında İdil Fırat ile evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat'ın son günlerde adı ihanet iddialarına karışmıştı. Eşini aldattığı yönünde ortaya atılan bu iddialar karşısında ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

İzmir Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren Mert ve İdil Fırat çiftinin Kasım ayında bebekleri Seyhan Mia dünyaya geldi. Magazin gündeminden uzak bir birliktelik sürdürmeye çalışan Fırat çiftinin son günlerde adları ihanet iddialarına karıştı. Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın, Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat'ı bir başka kadınla aldattığı öne sürülürken Fırat, söz konusu iddiaları avukatı aracılığıyla yalanlayarak suskunluğunu bozdu.

Başarılı oyuncu avukatı Mehmedali Barış Beşli aracılığı ile yaptığı kamuoyu açıklamasında haklarında çıkan bu asılsız dedikoduların asılsız olduğunu ve söylentilerde yer alan 'ihanet' iddialarının da gerçekle bir alakası olmadığını söyledi. 40 yaşındaki ünlü oyuncu, ortaya atılan asılsız ithamlar ve saldırılar karşısında da gerekli hukuki sürecin başlattığını duyururken sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edileceğini ifade etti.