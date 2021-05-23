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İclal Aydın'dan 'aşk yaradı' yorumlarına tepki geldi

İclal Aydın, paylaşımlarındaki son hali ile dikkat çekerek, kilo vermesi ve güzelleşmesi ile gündeme gelmişti. Aydın'ın paylaşımlarına "Aşk yaradı" yorumlarını yaptı. Aydın ise bu yorumlara sitem etti.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:24
İclal Aydın'dan 'aşk yaradı' yorumlarına tepki geldi
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İclal Aydın, Erdinç Gülener ile aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel bir ilişkiye devam eden İclal Aydın, instagram hesabından 3 aylık sıkı diyeti ile geldiği son hali paylaşmıştı. Aydın, tiroid ilaçlarını bırakmasından dolayı 2.5 ay içinde 7 kilo aldığı için sıkı bir diyete başlamıştı. Şimdilerde ise kilolu hallerinden eser kalmayan Aydın, sık sık paylaşım yapıyordu.

Başarılı yazar, oyuncu ve sunucu Aydın’ın son hallerine takipçileri “aşk yaradı” yorumlarını yapmıştı. Bu yorumların üzerine İclal Aydın sitemlerini şu paylaşımla dile getirdi:

"Ne düşünüyorsun, diye soruyor kardeşim. Öyle çok şey ki acaba hangisini gördü yüzümde? Hangi düşüncem yüzüme yansıdı da bu soruyu sordu? 'Bilmem' diyorum gülümseyerek. O da bana gülümsüyor. Aslında kafamdan geçenlerin birbirinin üzerine atlayan yavru kediler gibi olduğunu tahmin ediyor. Yıllardır böyle çünkü. Sabah yürüyüşüm sırasında dinlediğim podcast serisinde anlattığı Orhan Veli ve arkadaşlarını, bir yeniliğin ilk adımını attıkları o yılları düşünüyorum mesela. İyi ki Müjde ve Kasım ısrarla dinlememi tembihlemişler.

Hasta gibiyim dün öğleden bu yana, üşüyorum, başım ağrıyor ama yapmam gereken işleri bitirmezsem hastalanmaya da hakkım yok sanıyorum. Saç kestirmek, uzatmak, kilo almak, zayıflamak, üzülmek, sevinmek hep bir ilişkinin, aşkın bitiş ya da başlangıcı ile ilişkilendiriliyor. Belki ilk gençlik yıllarım böyle geçmişti. Fakat şimdi son gençlik yıllarımda hayatımın en bağımsız, en tek tabanca, kararlı yalnız, mutlu teklik günlerinde 'Şu atlıkarıncada bir tur daha dönerim be!!!' dediğim için oldu bu kez. Hayatı kendin için iyileşerek yaşamak mümkün ve ne güzel."


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:24
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İclalAydınAşkYaradıYorumlarasitem
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