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İclal Aydın yeni bir aşka yelken açtı!

İclal Aydın'ın yeni sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi çok konuşuluyor. İclal Aydın'ın yeni sevgilisini merak eden kişiler internet üzerinden araştırmaya başladı.

10 Ocak 2021 Pazar 17:34
İclal Aydın yeni bir aşka yelken açtı!
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Son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde yer alan deneyimli oyuncu İclal Aydın dizinin sonrasında Urla'da herkesten uzak bir yaşam sürmeye başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberlerine göre İclal Aydın yeni bir aşka koşuyor.

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu olan İclal Aydın salgın sürecinde  Urla'ya yerleşerek burada romanının üstüne düşmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabından sık sık gönderi paylaşan İclal Aydın hayranlarıyla buradan etkileşim kurmayı göz ardı etmiyor.

Geçen haftalarda 18 yaşına giren kızı Zeynep Lal'in doğum gününü kutlayan İclal Aydın ve kızının güzellikleri sosyal medyanın dilinden düşmemişti.

İclal Aydın yeni yıla mutlu girdi.

Yapılan haberlere göre İclal Aydın kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener ile aşk yaşıyor.

49 yaşında olan İclal Aydın ile Erdinç Gülener'in eskiden beri arkadaş olduklarını ve yıllar sonrada tekrardan görüşmeye başlamaları ile yakın bağ kurdukları söyleniyor.

Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi zamanlarından beri birbirlerinin tanıdıklarını ve ortak arkadaşlarının sayesinde de seneler sonra görüşmeye başladıkları belirtildi.

İkisi de 49 yaşında olan İclal Aydın ve Erdinç Gülener'in sağlıklı bir ilişki sürdürdükleri anlatılıyor.

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
Iclal AydınSevgiliOyuncuErdinçGülener
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