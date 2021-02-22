İbrahim Tatlıses’in sevgilisi Gülçin Karakaya kim? Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tatlıses’ten 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya 26 yaşında. Hakkında çok fazla bilgiye sahip olunamayan genç kızın instagram hesabı ‘imgulckarakaya’ Geçtiğimiz günlerde yeni imajı ile ortaya çıkan Tatlıses kısa zaman öncesinde sevgilisi ile Bodrum’a gitti.







Hikayesinde ‘biz yine yollarda’ diyerek fotoğraf paylaşan Karakaya sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında.





Tatlıses Karakaya için ‘benim yardımcımdır, sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin sol kolum’ dedi. Gülçin için birçok dedikodunun çıkmasına kızan ünlü sanatçı ‘onun bir ailesi var hoş değil’ ifadelerini kullandı.