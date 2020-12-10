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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada ilk kez Tv ekranlarında

Merakla beklenen İbo Show'un yeni bölüm konukları bu hafta Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ idi. İbrahim Tatlıses’in minik kızı Elif Ada ise ilk kez bir TV programına katıldı.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:41
İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada ilk kez Tv ekranlarında
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Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan ve sevenlerini ekranlara kitleyen İbo Show, bu haftaki yeni bölümünde birbirinden ünlü isimleri konuk edecek. 9 yıllık bir aradan sonra ekranlara bomba gibi dönüş yapan ve her hafta yayınlanacak bölümleri merakla beklenen İbo Show’da bu hafta cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünde konukları ise; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ. 

İbrahim Tatlıses’in programında bu hafta sürpriz bir konuğu var. İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasının programına katılarak babasına sürpriz yaptı ve stüdyoya geldi.

 İlk kez babasını stüdyoda izlemenin heyecanını yaşayan Elif Ada, programda konuklara keyif dolu anlar yaşattı. Konukların arasına oturan ve keyifli sohbeti ile Elif Ada, kısa süre de olsa ‘İbo Show’a konuk olmuş oldu.



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Show5.Bölüm
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