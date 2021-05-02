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İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dün akşam yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses bomba gibi bir itirafta bulundu. Konuk Ebru Yaşar'ın sen nikahlanmışsın demesinin ardından İbrahim Tatlıses bombayı patlattı. Evlendiğini açıkladı. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla nikah masasına oturan Tatlıses çok mutlu olduğunu duyurdu. Yapılan şaşırtıcı itirafın ardından internette en çok aratılan soruların başında İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir, Gülçin Karakaya kaç yaşında, Gülçin Karakaya nerelidir soruları yer alıyor. İşte detaylar...

02 Mayıs 2021 Pazar 16:19
İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Dün akşam yayınlanan programda İbrahim Tatlıses bomba haberi patlattı. İbrahim Tatlıses program esansında 5. Kez evlendiğini açıkladı. Yapılan açıklama sonrası büyük şaşkınlık yaşayanlar hemen İbo kiminle evlendi merakla araştırmaya başladı.

İbrahim Tatlıses evlendi!

 Geçtiğimiz yıllarda silahlı bir saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses başından vurulmuştu. Uzun yıllar sahnelerden uzak tedavi sürecinde olan imparator İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarında yayınlan İbo Show ile programcılığa geri döndü. Cumartesi akşamları ekrana gelen programda dün akşam Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar konuk oldu. Ebru Yaşar’ın “Sen nikahlanmışsın” demesi üzerine İbrahim Tatlıses bombayı patlattı. “Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" diyerek evlendiğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrası Tatlıses’in eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgili Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturdu. 26 yaşındaki Gülçin Karakaya kısa sürede en çok aratılanların arasında yer aldı.

Gülçin Karakaya kimdir?

Gülçin Karakaya 26 yaşındadır. Sosyal medya hesabından “imgulckarakaya" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Karakaya ilk olarak İbrahim Tatlıses’in manikürcüsü olduğu iddialarıyla tanınmıştı. İbrahim Tatlıses ise Karakaya’yı geçtiğimiz aylarda asistanı olarak kamuoyuna tanıtmıştı.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesGülçin Karakaya
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