İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? İbo'yu vuran kimdi? İbo vurulma anı

İbrahim Tatlıses Vurulma Anı, Vuran Kimdi?

İbrahim Tatlıses, tam bundan 9 sene önce uğradığı silahlı saldırının ardından ilk defa ekranlar karşısına geçti. Peki İbrahim Tatlıses’i vuran kişiler kimdi?



İbrahim Tatlıses vurulma anı vuran kimdi?

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show'un ardından binayı terk ettiğinde 9 yıl önce saldırıya uğradı. Tatlıses, yıllardır peşini bırakmayan bir çete başkanı tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı.

14 Mart 2011'de program çıkışında Abdullah Uçmak’ın adamlarının düzenlediği saldırıda İbrahim Tatlıses ağır yaralanmıştı. Tatlıses, suikasta uğraması Türkiye’de ve tüm dünyada yankı bulmuştu. Tatlıses'in kurtarılamayacağı söylendi. Ancak Tatlıses, uzun süren tedavilerin ardından vücudunun büyük bir kısmı felç geçirmiş sonrasında ise hayata tutunmuş, ayağa kalkmış ve kaldığı yerden devam etmektedir. Onu öldürmeye çalışanlar hapistedir.

Abdullah Uçmak ile İbrahim Tatlıses arasındaki düşmanlık 1998'den bu yana yıllardır devam etmektedir. Ocak 1998'de Tatlıses'in oğlu ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere dört kişi, İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Hasan Bora'nın müzik şirketini silahla taramıştı. Bu sırada ofisini ziyaret eden Abdullah Uçmak yaralanmıştı. Bir hafta sonra bu sefer Hasan Bora'nın adamları Tatlıses'in iki ofisine kurşunlar yağdırdı. Tatlıses, 19 Mayısıs 1998'de arabasıyla gezerken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İbrahim Tatlıses olaydan yara almadan kurtulmuştu. Hasan Bora ise 5 Ocak 1999'da saldırıya uğramıştı. Giydiği çelik yelek Bora'yı ölümden kurtardı. İbrahim Tatlıses, Hasan Bora'ya silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest kaldı.

Abdullah Uçmak, 2000 senesinde İbrahim Tatlıses'ten aldığı kan parasını tek başına harcadığı için kendi adamları silahla vurdu. Abdullah Uçmak, bu saldırının İbrahim Tatlıses tarafından düzenlendiğini beyan etmiştir.

İstanbul polisi, 14 Aralık 2003 tarihinde Gaziosmanpaşa civarında karayolu kenarında araçta bulunan şahıslardan şüphelenilmesi üzerine 14 Aralık 2003 tarihinde yaptıkları soruşturmada İbrahim Tatlıses'e yönelik yeni bir saldırı hazırlığını ortaya çıkarıldı. Arabada yakalanan Sinan Güçlü, İnan Deliktaş, Mikail Özdil, Abdullah Uçmak'ın talimatıyla televizyon programının yayınlanmasından sonra İbrahim Tatlıses'e suikast düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi. Arabanın aramasında kar maskesi, uzun namlulu silahlar ve tabancalar bulunmuştu. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda saldırıyı planlayan Abdlullah Uçmak yakalandı ve cezaevine kondu. Abdullah Uçmak, Kasım 2010'da tahliye edildi.

İbo Saldırganları Affetmişti

Tarihler 2002 yılını gösterdiğinde TEM Stüdyosu'ndaki programından sonra aracıyla hareket eden Tatlıses’e, Gaziosmanpaşa civarında öldürmek için pusu kurulmuştu. Tatlıses, saldırganların programın zamanını karıştırdıkları için bu saldırıdan kurtuldu. Araçta saldırıyı düzenleyenler bugün gözaltına alınan Abdullah Uçmak'ın adamlarıydı.