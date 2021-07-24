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İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden ifadeye çağırıldı

10 yıl önce aracında saldırıya uğrayan ve başından vurulan İbrahim Tatlıses, yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü. Tatlıses'in zor günler geçirmesine neden olan saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:14
İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden ifadeye çağırıldı
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2011 yılında program çıkışında asistanı ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, başından vurularak uzun süre tedavi görmüş ve kısmi felç yaşamıştı. Feci olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra olayın azmettiricisi olan Abdullah Uçmak ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tehdit dolu mektup gönderdi!

Saldırının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen olayla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. İddialara göre, Uçmak saldırıdan 3 yıl önce Tatlıses’ten haraç almak için tehdit dolu bir mektup gönderdi.

Yeniden ifadesi alınacak

Davanın sanıklarından biri olan Mehmet Sebe’nin ifadesine başvuruldu. Sonrasında İbrahim Tatlıses’in yeniden ifadesinin alınması için de tarih belirlendi. Tatlıses’ten haraç almak için gönderilen mektubu Tatlıses’e teslim eden Ali Tekinoğlu’nun ‘’İbrahim abi bu mektubu oku. Hayatın büyük bir tehlikede’’ dediği ve ünlü sanatçısının da ‘’O beni arasın’’ şeklinde yanıt verdiği biliniyor.


Son Güncelleme: 24.07.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah UçmakIbrahim Tatlıses Saldırıİbrahim Tatlıses
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