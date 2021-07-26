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İbrahim Tatlıses, yeni şarkısının klibinde oynayacak olan ünlü ismi açıkladı!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Gelmesin' adlı yeni şarkısının klip çalışmalarına başladı. Tatlıses, yeni şarkısının klibinde oynayacak olan ünlü ismi açıklayarak herkesi şaşırttı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
İbrahim Tatlıses, yeni şarkısının klibinde oynayacak olan ünlü ismi açıkladı!
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2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir süre ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni şarkısıyla birlikte gündeme geldi. Geçen ay çıkardığı ‘Gelmesin’ adlı şarkısıyla müziğe geri dönen Tatlıses, şarkının klibinde oynayacak kişiyi açıkladı.

Klipte Gülben Ergen oynayacak

Tatlıses’in çıkardığı yeni şarkısı ‘Gelmesin’ kısa süre içinde Youtube platformunda 37 milyon izlemeyi aşarak büyük bir başarı yakaladı. Şarkının klip çalışmalarına başlayan Tatlıses, klibinde oynayacak olan ismide açıkladı.

Tatlıses, bugün verdiği röportajda klipte yakın dostu olan Gülben Ergen’in oynayacağını açıkladı. İki ünlü isim daha önce Fırat dizisinde beraber rol almıştı.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
GelmesinGülben Ergenİbrahim Tatlıses
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