İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer küs mü, neden küstü?

Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show büyük bir hayranlıkla izlenmeye devam ediyor. Seyircilerin ise merak ettiği bir konu var. İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer neden küstü?

Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile yine küs olduğunu dile getirdi. Sebebini ise ünlü şarkıcının aralarındaki bir mesele olduğunu ve üçüncü bir kişiyi ilgilendirmediğini söyleyerek açıkladı. Mahmut Tuncer sözlerinde, Ankara’ya ilk geldiğinde tanığı ilk sanatçının Osman bey olduğunu ve onu görünce gözlerinin dolduğunu söyledi.

Mahmut Tuncer konuşmasına “Kalp kırıldığında bir daha yapılacak bir şey yok.” diyerek devam etti. İnsanların ağzından çıkan kelimelerin nereye gideceğine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen ünlü şarkıcı Afrin meselesine kırıldığını dile getirdi. Sözlerinde, “Bizi davet etmediler, ben de başka bir programa katıldım o gün, programda da davet sorusu sorulunca beni davet etmediklerini söyledim.” dedi.

İbrahim Tatlıses’in “Biz herkesi davet ettik.” dediğini ve ardından gelmeyenler için de “yusuf yusuf ettiklerini” söylemiş diyen Tuncer kırılma sebebini bu şekilde açıkladı.