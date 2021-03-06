İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses’i Gülçin Karakaya barıştırdı

, Kuşadası’nda bulunan evlerinden çocuklarına birer daire verirken kızı’i ayırarak ona daire vermemesi yüzünden araları açılmıştı. Yaşanan olaylardan sonra Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’i evinde ağırlayarak aralarındaki buzları eritti. İbrahim Tatlıses ve Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in aralarındaki buzların erimesinde İbrahim Tatlıses’in kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi’nın yardımcı olduğu ortaya çıktı. Tatlıses’in evlilik hazırlığında olduğu Gülçin Karakaya ve Dilan Çıtak Tatlıses yakın arkadaş olurken Karakaya sürekli Çıtak ile fotoğraflarını sosyal medya üzerinde paylaşmaktadır. Karaya geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter ile çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı. Daha önce dört kez evlenen ve 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya’ya ettiği evlilik teklifine evet yanıtı alırken, düğün hazırlıklarına da başladı.