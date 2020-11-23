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İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti İbo Show'a damga vurdu!

İbo Show'un yayınlanan yeni bölümünde konuklardan biri olan Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'in düeti geceye damga vurdu. Seslendirilen düette Usta sanatçı Tatlıses'in duygulandığı anlar programda dikkatlerden kaçmadı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:48
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti İbo Show'a damga vurdu!
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Uzun bir aradan sonra yeniden özel bir televizyon kanalında yayın hayatına merhaba diyen, 9 yıllık hasret sonunda yayınlanmaya başlayan İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan yeni bölümde ünlü konuklar programa renk kattı. Oyuncular Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat’ın konuk olduğu programa İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu. 

İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' şarkısının düeti tüm izleyenleri mest etti. İzleyenleri eskilere götüren şarkıda İbrahim Tatlıses duygularına hâkim olamadı. Düet sırasında İbrahim Tatlıses’in gözlerinin dolması da izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.


9 yıllık ayrılık sonrasında ekranlara geri dönen sanatçı duygusal anlar yaşadığı bu zamanları elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapatmaya çalıştı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra izleyicilerin karşısına birlikte çıktı.

Öte yandan programa katılan Hülya Avşar elbisesi, şıklığı ve yaşına rağmen fit görüntüsü ve güzelliğiyle de sosyal medyada epey konuşuldu. 

İzleyenlerden Takdir toplayan Avşar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Konuklardan biri olan Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.



Son Güncelleme: 23.11.2020 12:48
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowHülya AvşarDemet AkbağKubatOlgun şimşek
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