İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya, sürpriz kararla nikah masasına oturdu!

Uzunca süredir ortalıklarda görünmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses TV, ekranlarına 'İbo Show' ile muhteşem bir dönüş yaptı. Her hafta programında birbirinden ünlü konukları ağırlayan Tatlıses, programının yeni bölümünde özel hayatıyla ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Bir süredir kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, sevgilisiyle evlendiğini duyurdu. Çok mutlu olduğunu ve Gülçin'in kendisine çok iyi baktığını söyleyen İmparator lakaplı Tatlıses, bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda olmadığını da belirtti.

1 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen İbo Show programında Murat Dalkılıç, Simge Sağın, Ebru Yaşar ve Ersay Üner'i konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses, programı sırasında Ebru Yaşar'ın 'Sen nikahlanmışsın' sözüne karşılık olayın doğru olduğunu ve Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'ya özel olarak tasarlanan tek taş pırlanta yüzük ile evlenme teklifi yaptığını ve çiftin nikahlarının evde kıyıldığı öğrenildi.