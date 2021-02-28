İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?

10 yıl kadar televizyon ekranlarından uzak kalan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, ekranlara bomba gibi döndü. Star TV ekranlarında ‘İbo Show’ yapan ses sanatçısı her cumartesi birbirinden değerli konukları programına davet ediyor. Son zamanlarda ilişkisi ile gündeme gelen usta sanatçı kendisinden 44 yaş küçük sevgilisi ile evlenecek iddiaları yer alıyor. 1952 doğumlu 69 yaşındaki usta sanatçı, sevgilisi Gülçin Karakaya (25) ile birliktelik yaşıyor. Türkiye gündemine bomba gibi düşen çift evlenme kararı aldığı söyleniyor.

Gülçin Karakaya ‘evet’ dedi!

Gülçin Karakaya’ya evlenme teklifi eden ve ‘evet’ cevabı aldığı iddiaları magazin dünyasında dolanırken genç kızın ailesi ‘bu iş ya bitsin ya da evlenin’ dediği söyleniyor. Çiftin düğün hazırlıkları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.